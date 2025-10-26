بنك القاهرة عمان
مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025

30 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن النتائج المالية خلال الربع الثالث للعام 2025، مواصلةً النمو الذي شهدته في النصف الأول من العام، حيث سجلت نمواً في مختلف مؤشراتها المالية الرئيسة، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الطموحة للفترة (2025- 2027).
أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025:
إجمالي الموجودات

8.64 مليار دينار

+4.9 %

صافي التسهيلات الائتمانية

3.8 مليار دينار

+ 11%

ودائع العملاء

6.2 مليار دينار

+ 5%

حقوق الملكية

916.4 مليون دينار

إجمالي الدخل

334 مليون دينار

+10.6%

صافي إيرادات الفوائد

186.4 مليون دينار

+ 17%

العائد على إجمالي الموجودات

2.25%

وفي تعليق له على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، السيد باسم خليل السالم، أن الأداء الذي حققته المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2025 يعبّر عن فعالية استراتيجيتها وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، موضحاً أن كابيتال بنك يمضي بثبات نحو تعزيز مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة ترتكز على الحوكمة الرشيدة والابتكار والإدارة الفاعلة للمخاطر.
وأضاف السالم، أن النتائج المالية المتحققة هي انعكاس لرؤية شاملة تقوم على خلق قيمة اقتصادية مستدامة للمساهمين والاقتصاد الوطني، من خلال دعم النمو الاقتصادي المحلي وتمويل الأنشطة الإنتاجية الحيوية، بما ينسجم مع مسار التحديث الاقتصادي في الأردن، ويعكس التزام المجموعة بتعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية المالية والاقتصادية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، أن الأداء الإيجابي للمجموعة هو نتاج للسياسة الحصيفة المُتبعة في إدارة المخاطر والتركيز على تنويع مصادر الدخل، موضحاً أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التشغيلية، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة، مشيراً إلى أن البنك يواصل تنفيذ مبادراته الاستراتيجية بما ينسجم مع طموحاته في النمو الإقليمي وتوسيع قاعدة عملائه.
من جهته، أكد أيمن أبو ادهيم، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي – التابع للمجموعة وأحد أكبر المصارف الأهلية في العراق – أن المصرف سجل أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي تجلى في ارتفاع مساهمة الأنشطة التشغيلية الأساسية لتتجاوز 62.5% من إجمالي الدخل، وهو ما يبرهن على النجاح الملموس لاستراتيجية المصرف الطموحة في التحول نحو نموذج الأعمال المصرفية الشاملة وترسيخ أسس الربحية المستدامة.
وأضاف أبو ادهيم أن المصرف واصل مسيرة نموه، حيث ارتفع صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 40%، بالتزامن مع نمو موجودات المصرف بنسبة18 % بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما نجح المصرف في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز انتشاره الجغرافي في مختلف أنحاء العراق.

 


