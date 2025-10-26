الفوسفات: 418 مليون دينار صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

وطنا اليوم:بلغت نسبة الزيادة في صافي أرباح مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع نهايةالربع الثالث من العام الحالي31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2024.

وحققت الشركة أرباحا صافية بعد الضريبة بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي417 مليون و705 آلاف دينارمقارنة بـ 318مليون و615 ألف دينار لذات الفترة من العام الماضي.

كما حققت الشركة أرباحا إجمالية بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 622 مليون و 53 ألف دينارمقارنة بـ 490 مليون و378 ألف دينار لذات الفترة من العام الماضي 2024.

وأظهرت بيانات الشركة بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني، أن صافي المبيعات بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي ما يقارب مليار و 21 ألف دينار، مقارنة بـ 857 مليون و 485 ألف دينار لذات الفترة من العام الماضي.

كما استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال؛ إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال ذات الفترة 2025 ما يعادل 139% من القيمة الأسمية للسهم.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة مؤشرات إيجابية في أعمالها في الإنتاج والتسويق والبيانات المالية؛ ما يؤكد واقعية الخطط التي وضعتها الشركة وقابليتها للتنفيذ.