بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات: 418 مليون دينار صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

57 دقيقة ago
الفوسفات: 418 مليون دينار صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

وطنا اليوم:بلغت نسبة الزيادة في صافي أرباح مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع نهايةالربع الثالث من العام الحالي31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2024.

وحققت الشركة أرباحا صافية بعد الضريبة بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي417 مليون و705 آلاف دينارمقارنة بـ 318مليون و615 ألف دينار لذات الفترة من العام الماضي.

كما حققت الشركة أرباحا إجمالية بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 622 مليون و 53 ألف دينارمقارنة بـ 490 مليون و378 ألف دينار لذات الفترة من العام الماضي 2024.

وأظهرت بيانات الشركة بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني، أن صافي المبيعات بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي ما يقارب مليار و 21 ألف دينار، مقارنة بـ 857 مليون و 485 ألف دينار لذات الفترة من العام الماضي.

كما استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال؛ إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال ذات الفترة 2025 ما يعادل 139% من القيمة الأسمية للسهم.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة مؤشرات إيجابية في أعمالها في الإنتاج والتسويق والبيانات المالية؛ ما يؤكد واقعية الخطط التي وضعتها الشركة وقابليتها للتنفيذ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

“كاليميرا” .. أمريكا

16:33

الصحفي نصر المجالي: عبدالرزاق عربيات أدّى قسطه للعُلا سياحياً وناضل بجهده وعقله وصبره

16:31

مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025

16:27

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى افتتاح مؤتمرالتحول الرقمي (ICDFB 2025) في عمان الاهلية

16:23

انتخاب خميس عطيه نائبًا أوّلَ لرئيس مجلس النواب

16:20

ردم بئر مخالفة وضبط حفارة في إربد وعجلون

16:06

الخطاب الملكي… نداء دولة لا تُرهقها العواصف

16:05

ورشة عمل أردنية متخصصة بتعزيز دور الإعلام في رفع الوعي وتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم

15:42

الجغبير: الأردنيون لا يقلقون لأن إيمانهم بالله عميق وولاءهم لقائدهم الملك عبدالله راسخ

15:36

الملك يعلنها: إن معي ربي سيهدين حقاً إنه الملك الأمين

15:34

القاضي: هيبة مجلس النواب وقوته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه

15:28

مجلس الأعيان يختار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش (أسماء)

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025