الجغبير: الأردنيون لا يقلقون لأن إيمانهم بالله عميق وولاءهم لقائدهم الملك عبدالله راسخ

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الأردنيين لا يعرفون القلق، لأن إيمانهم بالله راسخ، وبجلالة الملك عبد الله الثاني قائدهم الذي يمضي بهم بثقةٍ نحو المستقبل، مشددًا على أنه لا خوف على وطنٍ صنع مجده بالإرادة والعزيمة.

واشار إلى أن قلق جلالته – كما عبّر عنه في خطاب العرش السامي اليوم – ليس قلقًا على الوطن بقدر ما هو حرصٌ عميق ومسؤولية مضاعفة تجاه مستقبله، ودعوة واضحة لجميع القطاعات إلى بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالأداء لتكون بمستوى تطلعات القائد ورؤيته للمستقبل.

وقال الجغبير إن كلمات جلالته تعبّر عن أسمى معاني الثقة المتبادلة بين القائد وشعبه، وتؤكد أن هذا القلق الملكي هو محرك الإصلاح والتطوير المستمر في الدولة الأردنية، التي وُلدت من رحم الأزمات، واشتدت بالإرادة والعزيمة حتى غدت نموذجًا في الصمود والبناء والكرامة.

وأضاف أن القطاع الصناعي، وهو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يستشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى عمق هذا القلق الملكي المسؤول، الذي يحمّله أمانة مضاعفة للعمل بجدّ على تطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة التنافسية، وتعزيز الصادرات الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، دعمًا لرؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالته بثقة واقتدار.

وأوضح أن ما ورد في خطاب العرش من توجيهات واضحة لمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات ورفع مستوى المعيشة، يشكّل خريطة طريق للقطاع الصناعي الأردني نحو مرحلة جديدة من النمو والتحول النوعي في الإنتاج والتكنولوجيا والصناعات الخضراء.

وختم الجغبير بالتأكيد على أن قلق جلالة الملك يجب أن يتحول إلى طاقة إيجابية في كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وخاصة في الصناعة الوطنية، التي لطالما كانت رديفًا حقيقيًا لجهود جلالته في خدمة الوطن ورفعته.