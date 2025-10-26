بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

السلطة: قرار بتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية مهام الرئيس في حال شعور المنصب

ساعتين ago
السلطة: قرار بتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية مهام الرئيس في حال شعور المنصب

وطنا اليوم:أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وقال في الإعلان الدستوري الجديد “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وتابع “وإيمانا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.
وأضاف: “وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

“كاليميرا” .. أمريكا

16:33

الصحفي نصر المجالي: عبدالرزاق عربيات أدّى قسطه للعُلا سياحياً وناضل بجهده وعقله وصبره

16:31

مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025

16:27

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى افتتاح مؤتمرالتحول الرقمي (ICDFB 2025) في عمان الاهلية

16:23

انتخاب خميس عطيه نائبًا أوّلَ لرئيس مجلس النواب

16:20

ردم بئر مخالفة وضبط حفارة في إربد وعجلون

16:06

الخطاب الملكي… نداء دولة لا تُرهقها العواصف

16:05

ورشة عمل أردنية متخصصة بتعزيز دور الإعلام في رفع الوعي وتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم

16:05

الفوسفات: 418 مليون دينار صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

15:42

الجغبير: الأردنيون لا يقلقون لأن إيمانهم بالله عميق وولاءهم لقائدهم الملك عبدالله راسخ

15:36

الملك يعلنها: إن معي ربي سيهدين حقاً إنه الملك الأمين

15:34

القاضي: هيبة مجلس النواب وقوته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025