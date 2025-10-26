بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

الفايز: خطبة العرش جاءت لترسم ملامح مسيرة مستقبل الوطن

14 ثانية ago
الفايز: خطبة العرش جاءت لترسم ملامح مسيرة مستقبل الوطن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، إن خطبة العرش السامي جاءت لترسم ملامح مسيرة مستقبل الوطن.
وأضاف الفايز، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع بحكمته وشجاعته وحنكته السياسية المحافظة على الوطن ومصالحه العليا وتجاوز حالة الفوضى التي تعصف بالإقليم.
وبيّن الفايز أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وواضحة ومشرفة ولا تقبل التشكيك أو المزاودة، مثمناً جهود جلالته في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن الأردن نما واشتد عوده بفضل إيمان الأردنيين، مضيفا أن الأزمات تغيرت وبقي الأردن قويا.
وأضاف جلالته خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)، أن هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب.
وأكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:32

حسان: ملتزمون بتوجيهات الملك في خطاب العرش

14:27

المومني: خطاب العرش أكد استمرار التحديث الاقتصادي

14:13

الحدادين: الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الأمة رسم ملامح مرحلة جديدة تتضمن مضامين رفيعة ورؤية شاملة ترتكز على ترسيخ العمل الوطني المسؤول

13:55

جرش.. سكان مخيم غزة يستقبلون الشتاء بجيوب فارغة

13:40

الملك: قطعنا شوطا ليس بالقليل في الإصلاحات التي تعهدنا بها

13:35

تحذير من علب مموهة متفجرة على شكل مواد غذائية بغزة

13:27

بنك القاهرة عمان و جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يجددان اتفاقية تحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة ذكية‎

13:24

الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

13:19

عطاء لتنفيذ أنظمة طاقة متجددة لتحسين كفاءة الطاقة في 9 مستشفيات

12:30

سرعة الجيل الخامس الفائقة من زين تصل إربد

12:24

د. إسلام مسّاد: الحكومة الحالية تبني لواقع اقتصادي أفضل والإصلاح يحتاج إلى وقت

12:22

ازدحام وبيروقراطية في معبر جابر – نصيب تُثير معاناة المسافرين

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025