تحذير من علب مموهة متفجرة على شكل مواد غذائية بغزة

31 ثانية ago
وطنا اليوم:أصدر جهاز “أمن المقاومة” في قطاع غزة تحذيرا أمنيا عاجلا دعا فيه المواطنين إلى الحذر الشديد، بعد رصد علب معدنية مموهة تشبه علب الأغذية المحفوظة ويشتبه في أنها تحتوي على فخاخ متفجرة.
وأوضح الجهاز في بيان نشره عبر منصّة “الحارس” أن هذه العلب صُمِّمت لتبدو كـمعلبات لحوم أو مواد تموينية، وغالبا ما تكون مزودة بمفتاح معدني مثبت على الغطاء لفتحها، ما يجعلها تشبه القنابل المموهة وتشكل خطرا بالغا.
وأشار البيان إلى أن المعطيات الميدانية ترجّح أن تكون هذه العلب من مخلفات الاحتلال أو أدوات تمويه وُضعت عمدا في مناطق المواجهة لاستهداف المدنيين.
وحذر “أمن المقاومة” المواطنين من الاقتراب من أي جسم مشبوه أو محاولة لمسه أو فتحه، داعيا إلى إخلاء المكان فورا وإبلاغ الجهات المختصة للتعامل معه بأمان. كما شدّد على منع التصوير أو العبث بالموقع بأي شكل من الأشكال.
وختاما، أكد البيان أن “اليقظة والحذر مسؤولية وطنية”، وأن التعامل الواعي مع الأجسام المشبوهة يُعد خطوة حاسمة في حماية الأرواح ومنع وقوع كوارث.


