بنك القاهرة عمان و جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يجددان اتفاقية تحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة ذكية‎

وطنا اليوم:جدد بنك القاهرة عمان اتفاقية التعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الخاصة بتحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات.
ووقع الاتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي الدكتور كمال البكري ، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجامعة والبنك.
وتُعدّ البطاقة الذكية هوية تعريفية لطلبة الجامعة تُمكّن مستخدميها من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية المتطورة التي تشمل عمليات السحب النقدي والدفع عبر أجهزة نقاط البيع والشراء عبر الإنترنت، كما يمكن استخدامها كبطاقة دخول إلى مرافق الجامعة المختلفة، ولدفع الرسوم الجامعية. وتوفر البطاقة الذكية لحامليها امكانية الاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية.
ومن جانبه أثنى الدكتور كمال البكري الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان على المستوى الأكاديمي المتميز لطلبة الجامعة، وسمعتها المرموقة التي تحظى بها على المستوى المحلي والعالمي، كما اضاف ان هذا التعاون يأتي امتدادًا للالتزام في تقديم حلول مصرفية ذكية تسهّل حياة الطلبة وتواكب التطورات التكنولوجية.
وقالت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، أن هذا التعاون يسهم ايجابيا في دعم جهود الجامعة في تطوير مستوى الخدمات الجامعية المقدمة لطلبتها ولأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، انسجامًا مع سياسة الجامعة وتوجهات إدارتها في تجسيد رؤى رئيس مجلس أمنائها، صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وتبادل الخبرات معها، بما يسهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لدى الجانبين.
ويذكر أن البطاقة الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الطلبة من الاستفادة من خدمات مصرفية عصرية وآمنة تسهم في تعزيز تجربتهم الجامعية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع التقنيات المالية الحديثة.


