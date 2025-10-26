عطاء لتنفيذ أنظمة طاقة متجددة لتحسين كفاءة الطاقة في 9 مستشفيات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأحد، عن طرح عطاء لتصميم وتوريد وتركيب وربط وتشغيل وصيانة أنظمة طاقة متجددة، لتحسين كفاءة الطاقة في المستشفيات العامة، من خلال تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية (STWH) في المستشفيات المستهدفة في إقليم الشمال وعددها 9.

ودعت الوزارة في إعلان العطاء، المقاولين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق الدعوة، شريطة إحضار الوثائق التي تثبت تصنيفهم ضمن الاختصاصات المطلوبة للمشاركة، وأن تكون سارية المفعول وهي: “المقاولون الأردنيون المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الثانية أو أعلى ولديه خبرة مشابهة وذات اختصاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية، والشركات المتوسطة والمتخصصة والتي لديها خبرة شبيهة في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، أو ائتلاف المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك واختصاص الكهروميكانيك بالطاقة الثانية والثالثة مع الشركات ذات الاختصاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية، ائتلاف الشركات ذات الاختصاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية بحد أقصى شركتين”.

وأوضحت الوزارة أن طلب شراء وثائق الدعوة يتم إلكترونيا عبر موقعها (Memr.gov.jo)، حيث يبدأ بيع النسخ اعتبارا من اليوم، ولغاية الخميس 30 تشرين الأول الحالي حتى الساعة 12 ظهرا.

كما حددت الوزارة يوم الأحد 2 تشرين الثاني، آخر موعد لاستقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني: Hana.AlZuabi@MEMR.GOV.JO، فيما سيكون آخر موعد لتقديم العروض الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس الموافق 6 تشرين الثاني.

واشترط العطاء إرفاق كفالة دخول على شكل “شيك مصدق أو كفالة بنكية” صادرة عن بنك محلي سارية لمدة (120) يوما من تاريخ الإغلاق، بقيمة 12500 دينار.

وأكدت الوزارة أن العروض يجب أن تقدم في 3 مغلفات مغلقة ومنفصلة، الأول للعرض الفني مع الوثائق المطلوبة، والثاني للعرض المالي، والثالث لكفالة دخول العطاء، على أن توضع جميعها داخل مغلف رابع مختوم يكتب عليه اسم المناقص وبيانات العطاء ورقمه، علما أن ثمن نسخة العطاء 200 دينار.