سرعة الجيل الخامس الفائقة من زين تصل إربد

وطنا اليوم:أعلنت شركة زين الأردن عن توسيع نطاق تغطية شبكتها للجيل الخامس (5G) في محافظات الشمال لتصل إلى محافظة إربد، حيث تمكّنت من تغطية 60% من المحافظة بخدمات الجيل الخامس، لتشمل بشكل رئيسي مدينة إربد، ولواء بني عبيد، ولواء الرمثا؛ لتلبية احتياجات أهالي المحافظة المتزايدة من خدمات الاتصال والإنترنت فائق السرعة، ومواكبة التطوّر الرقمي المتسارع في مختلف أنحاء المملكة.

وتوفّر تقنية الجيل الخامس من زين سرعات فائقة، مع زمن استجابة منخفض وسِعات عالية، مما يمنح مشتركيها تجربة رقمية غير مسبوقة للبث المباشر بجودة عالية، والألعاب الإلكترونية عبر السحابة (Cloud Gaming)، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR)، بالإضافة إلى دعم حلول التعليم والعمل عن بُعد، وإنترنت الأشياء (IoT)، والخدمات الذكية في مختلف القطاعات.

كما تُتيح زين لمشتركيها وزبائنها مجموعة من العروض المميزة على خدمة الجيل الخامس بأسعار تبدأ من 12 ديناراً شهرياً فقط مع جهاز راوتر عبر متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، وسرعات تبدأ من 100 ميجابت بالثانية وصولاً إلى سرعات لا محدودة ، لتوفّر لهم خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات الاستخدام المنزلي والشركات والمؤسسات على حد سواء.

ويأتي هذا التوسّع في إطار التزام زين بتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، ودعم جهود التحوّل الرقمي، وتمكين الأفراد والشركات في محافظة إربد من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها تقنية الجيل الخامس في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والخدمات، وتعتزم زين الاستمرار في توسيع شبكتها للجيل الخامس لتشمل المزيد من المحافظات والمناطق خلال المراحل القادمة، لترسّخ مكانتها كمزود رائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية في الأردن، حيث شملت تغطية شبكتها للجيل الخامس حتى اليوم عدد من المناطق في محافظات المفرق وعجلون وجرش والكرك والبلقاء والعقبة، بالإضافة إلى غالبية المناطق في العاصمة عمّان.

ويمكن لزبائن زين الاطلاع على كامل التفاصيل من حيث المناطق المغطاة بخدمة الجيل الخامس والعروض المتاحة، من خلال موقعها الإلكتروني www.jo.zain.com، أو متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، أو أحد معارض زين المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.