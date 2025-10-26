ازدحام وبيروقراطية في معبر جابر – نصيب تُثير معاناة المسافرين

وطنا اليوم:أثار الكاتب الدكتور عصام الغزاوي قضية الازدحام المتزايد والإجراءات المعقدة التي يشهدها معبر جابر/نصيب الحدودي، مشيراً إلى أن المعبر يعاني من بطء واضح في إنجاز المعاملات ونقص في أجهزة الرقابة والتفتيش الجمركية والأمنية مقارنة بعدد العابرين اليومي.

وقال الغزاوي إن أهمية الإجراءات الأمنية لا تُنكر، غير أن المشكلة تكمن في تحولها إلى روتين بيروقراطي مرهق يطيل أمد انتظار المسافرين ويعطل حركة العبور، مما يجعل المواطنين والعاملين على حد سواء يدفعون ثمن بطء الأداء الإداري وضعف التنسيق بين الجهات العاملة في المعبر.

ودعا الغزاوي إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد القرار واعتماد نظام رقمي سريع يحقق التوازن بين حفظ الأمن واحترام وقت المسافرين، لافتاً إلى أن “من استطاع اختصار مدة إصدار جواز السفر إلى نصف ساعة وتجديد رخصة اقتناء السيارة في دقائق، قادر على تحقيق الانسيابية في المعابر الحدودية”.

وختم بالقول إن “الحدود هي واجهة الدولة وصورتها أمام مواطنيها والوافدين إليها، ومن حق المواطن أن يجد في معبر بلده تنظيماً يليق بكرامته”.