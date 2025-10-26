بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ازدحام وبيروقراطية في معبر جابر – نصيب تُثير معاناة المسافرين

دقيقتان ago
ازدحام وبيروقراطية في معبر جابر – نصيب تُثير معاناة المسافرين

وطنا اليوم:أثار الكاتب الدكتور عصام الغزاوي قضية الازدحام المتزايد والإجراءات المعقدة التي يشهدها معبر جابر/نصيب الحدودي، مشيراً إلى أن المعبر يعاني من بطء واضح في إنجاز المعاملات ونقص في أجهزة الرقابة والتفتيش الجمركية والأمنية مقارنة بعدد العابرين اليومي.

وقال الغزاوي إن أهمية الإجراءات الأمنية لا تُنكر، غير أن المشكلة تكمن في تحولها إلى روتين بيروقراطي مرهق يطيل أمد انتظار المسافرين ويعطل حركة العبور، مما يجعل المواطنين والعاملين على حد سواء يدفعون ثمن بطء الأداء الإداري وضعف التنسيق بين الجهات العاملة في المعبر.

ودعا الغزاوي إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد القرار واعتماد نظام رقمي سريع يحقق التوازن بين حفظ الأمن واحترام وقت المسافرين، لافتاً إلى أن “من استطاع اختصار مدة إصدار جواز السفر إلى نصف ساعة وتجديد رخصة اقتناء السيارة في دقائق، قادر على تحقيق الانسيابية في المعابر الحدودية”.

وختم بالقول إن “الحدود هي واجهة الدولة وصورتها أمام مواطنيها والوافدين إليها، ومن حق المواطن أن يجد في معبر بلده تنظيماً يليق بكرامته”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:16

حزب العمال الكردستاني يعلن انسحاب قواته من تركيا

12:05

الجيش السوداني يتراجع بالفاشر بعد قتال عنيف مع الدعم السريع

11:58

انتهاء فترة التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

11:53

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدًا

11:29

معتصم العساف… الوجه السياحي الأجمل للأردن ورائد التجربة الأردنية الأصيلة

11:16

73عامًا من الانتظار.. شهادة وفاة مبكرة لاقتصادٍ بلا روح

11:13

قتيلان ومصابون بانفجار كبير في مستودعات نفط عراقية

11:09

سنة كاملة من الحداد في تايلاند لوفاة والدة الملك الحالي

10:53

الحية: حماس وفتح اتفقتا على قبول قوات أممية للفصل ومراقبة الهدنة بغزة

10:48

مهرجان بيت سويمة الأول .. منصة لتمكين المرأة المنتجة

10:40

فتاة سورية تختلق قصة اختطافها لابتزاز عائلتها مالياً

10:34

وفيات الأحد 26-10-2025

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025