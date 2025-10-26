بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الجيش السوداني يتراجع بالفاشر بعد قتال عنيف مع الدعم السريع

43 ثانية ago
الجيش السوداني يتراجع بالفاشر بعد قتال عنيف مع الدعم السريع

وطنا اليوم:أعلن مصدر عسكري في الجيش السوداني عن انسحاب قوات الجيش من بعض المواقع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد لأسباب تكتيكية، بحسب توضيحه.
وأفاد المصدر بانسحاب الجيش من مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر بعد قتال عنيف مع قوات الدعم السريع
من جهته، أعلن الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع عن السيطرة على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر.
وقال مصدر من أم درمان إن ساعات فجر اليوم الأحد شهدت اندلاع معارك محتدمة في عدة مواقع في محيط الفرقة السادسة.
وقال إن قوات الجيش والقوات المساندة لها انسحبت من مقراتها في الفرقة السادسة وأكدت أنها ستعمل على ترتيب صفوفها والعمل على استعادة تلك المواقع.
وتُعدّ الفاشر مركزا أساسيا للعمليات الإنسانية في ولايات إقليم دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو/أيار 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم 15 أبريل/نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:58

انتهاء فترة التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

11:53

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدًا

11:29

معتصم العساف… الوجه السياحي الأجمل للأردن ورائد التجربة الأردنية الأصيلة

11:16

73عامًا من الانتظار.. شهادة وفاة مبكرة لاقتصادٍ بلا روح

11:13

قتيلان ومصابون بانفجار كبير في مستودعات نفط عراقية

11:09

سنة كاملة من الحداد في تايلاند لوفاة والدة الملك الحالي

10:53

الحية: حماس وفتح اتفقتا على قبول قوات أممية للفصل ومراقبة الهدنة بغزة

10:48

مهرجان بيت سويمة الأول .. منصة لتمكين المرأة المنتجة

10:40

فتاة سورية تختلق قصة اختطافها لابتزاز عائلتها مالياً

10:34

وفيات الأحد 26-10-2025

10:26

صيدلة فيلادلفيا تنظم ورشة تدريبية في مجال التسجيل الدوائي

10:22

من الملياردير الغامض المتهم بسرقة 14 مليار دولار من العملات الرقمية؟

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025