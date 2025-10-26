بنك القاهرة عمان
انتهاء فترة التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

24 ثانية ago
انتهاء فترة التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

وطنا اليوم:تنتهي مساء اليوم الأحد، فترة التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعلنت عن بدء التسجيل للحج منذ 5 تشرين الأول الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية : https://hajj.gov.jo/reg/
من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء.
ويشترط للحج هذا الموسم، أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31 كانون الأول 1980 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، مع إحضاره شهادة من وزارة الصحة تثبت خلوه من أمراض: فشل القلب او الرئتين او الكبد أو الكلى والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة والشيخوخة المصحوبة بالخرف والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله ومرضى السرطان النشط الذي يتطلب تلقي علاج كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح “السل الرئوي”، بناء على تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية.
كما تتضمن شروط التسجيل، دفع المسجل الأصيل مبلغ “مسترد” قيمته 200 دينار، من خلال إي فواتيركم أو أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو بنك صفوة الإسلامي.


24 ساعة
11:53

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدًا

11:29

معتصم العساف… الوجه السياحي الأجمل للأردن ورائد التجربة الأردنية الأصيلة

11:16

73عامًا من الانتظار.. شهادة وفاة مبكرة لاقتصادٍ بلا روح

11:13

قتيلان ومصابون بانفجار كبير في مستودعات نفط عراقية

11:09

سنة كاملة من الحداد في تايلاند لوفاة والدة الملك الحالي

10:53

الحية: حماس وفتح اتفقتا على قبول قوات أممية للفصل ومراقبة الهدنة بغزة

10:48

مهرجان بيت سويمة الأول .. منصة لتمكين المرأة المنتجة

10:40

فتاة سورية تختلق قصة اختطافها لابتزاز عائلتها مالياً

10:34

وفيات الأحد 26-10-2025

10:26

صيدلة فيلادلفيا تنظم ورشة تدريبية في مجال التسجيل الدوائي

10:22

من الملياردير الغامض المتهم بسرقة 14 مليار دولار من العملات الرقمية؟

10:15

صاروخ لا يقهر ومخيف.. بوريفيستنيك يرجح كفة روسيا النووية

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025