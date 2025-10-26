انتهاء فترة التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

وطنا اليوم:تنتهي مساء اليوم الأحد، فترة التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعلنت عن بدء التسجيل للحج منذ 5 تشرين الأول الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية : https://hajj.gov.jo/reg/

من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويشترط للحج هذا الموسم، أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31 كانون الأول 1980 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، مع إحضاره شهادة من وزارة الصحة تثبت خلوه من أمراض: فشل القلب او الرئتين او الكبد أو الكلى والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة والشيخوخة المصحوبة بالخرف والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله ومرضى السرطان النشط الذي يتطلب تلقي علاج كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح “السل الرئوي”، بناء على تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية.

كما تتضمن شروط التسجيل، دفع المسجل الأصيل مبلغ “مسترد” قيمته 200 دينار، من خلال إي فواتيركم أو أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو بنك صفوة الإسلامي.