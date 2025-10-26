بنك القاهرة عمان
قتيلان ومصابون بانفجار كبير في مستودعات نفط عراقية

11 ثانية ago
وطنا اليوم:اندلع حريق إثر انفجار في مستودعات للنفط الخام بمنطقة البرحسية في مدينة البصرة جنوب شرقي العراق، الأحد، مما أوقع عددا من الإصابات.
وذكرت “رويترز” أن عاملين اثنين قتلا في الحادث، وأصيب آخرون.
وأفادت مصادر عراقية أن الحريق التهم عددا من مستودعات حقل الزبير، التي تعد أكبر عقدة أنابيب مشتركة لنقل النفط من الحقول إلى الخزانات وأنابيب التصدير إلى منصات تصدير النفط في الخليج.
وحسب المصادر، لم تتوقف عمليات شحن النفط الخام للأسواق العالمية، بينما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إطفاء النيران.
كما قال مسؤولون إن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حاليا 400 ألف برميل يوميا


