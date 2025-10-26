فتاة سورية تختلق قصة اختطافها لابتزاز عائلتها مالياً

وطنا اليوم:كشفت الجهات الأمنية السورية تفاصيل حادثة اختطاف وهمية بطلتها شابة من ريف مصياف، أقدمت على اختلاق القصة بهدف ابتزاز عائلتها ماديًا، قبل أن تكشف التحقيقات الحقيقة وتطيح بالمشاركين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن العميد إبراهيم المواس مدير الأمن الداخلي، أن التحريات بدأت بعد بلاغ عن فقدان الشابة، لتقود الكاميرات والتحقيقات إلى تحديد موقعها في أحد المنازل على أطراف مصياف.

وبعد مداهمة الموقع، تم ضبط الشابة مع شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح فردي، وتبين أنها اتفقـت معهما على تنفيذ عملية اختطاف وهمية للاحتيال على أسرتها.

وأكد المسؤول الأمني أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية