إبداع وتميز هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

أبدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاحتفال الكبير الذي نظمته قبل أيام لتكريم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الفائزة بسباق مؤشر النزاهة الوطني بعامه الثاني بمشاركة حوالي 119 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية، من حيث التنظيم وحجم عدد الحضور لهذا الاحتفال الكبير ، وهذا النشاط سيكون له أثر إيجابي كبير على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من حيث تحفيزها على المنافسة بالالتزام بمعايير النزاهة في عملها ، لقد كانت مفاجأة للجميع أن بعض الوزارات والدوائر والمستشفيات الفائزة لم تكن متوقعة ، مثل مستشفى البشير ، ومستشفى الإيمان في محافظة عجلون ، وكلنا يعلم حجم العمل الكبير وحجم الضغط من المراجعين على المستشفى ، والكم الهائل من الشكاوى التي كانت ترد بحق المستشفى في السنوات السابقة ، لكن الآن هناك تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات والأداء الإداري في المستشفى ، وكذلك فوز مستشفى الإيمان في عجلون وهو من خارج العاصمة ، علاوة على مفاجأة فوز وزارة الأشغال العامة ودائرة العطاءات العامة على الرغم من حجم العطاءات التي تعمل على تنفيذها وزارة الأشغال والقادمة من دائرة العطاءات العامة ، وهذا يعبر مدى التطور في نزاهة ونظافة بعض وزاراتنا ومؤسساتنا من شبهات الفساد، ويهدف مشروع مؤشر النزاهة الوطني إلى بناء مؤسسات تدير الشأن العام وتحتكم إلى معايير الكفاءة وتخضع للمساءلة وتبني الثقة مع المواطنين ، وصولاً إلى منظومة عامة تستند إلى سيادة القانون ومبادئ العدالة والمساواة والشفافية وكفاءة الأداء ،

إن اطلاق نتائج مؤشر النزاهة الوطني للإدارات من وزارات وجامعات ومستشفيات وهيئات ، بهدف التطوير المؤسسي ورفع كفاءة القطاع العام ضمن خارطة التحديث الإداري ، وحسب نتائج الدورة الثانية فقد تبين أن المؤسسات الأردنية تمضي قدماً بخطى مقبولة نحو استيعاب وترسيخ ثقافة النزاهة ، وأن هناك تحسناً ملحوظا في أداء الوزارات والمؤسسات العامة والالتزام بمعايير النزاهة بنسبة تجاوزت 14%، وأن المؤشر لا يقتصر على الترتيب التنافسي للمؤسسات ، بل على تحفيزها لتصنع ذاتها من جديد ، وعليه فإن مؤشر النزاهة الوطني يعتبر نقطة انطلاق لنهج وطني شامل ، يضع النزاهة في صميم التنمية المستدامة.

إن هيئة النزاهة تفاجئنا في كل عام بنشاطات إبداعية متميزة ريادية تعزز من ثقة الناس بها وبعملها وإنجازاتها ، وهذا سوف يساعد ويساهم في تحسن مستوى الحوكمة الرشيدة في الأداء الإداري ، وللحديث بقية.