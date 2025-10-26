هي الأولى من نوعها .. رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت يزور اتحاد العمال

الفناطسة: زيارة تاريخية وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد بالمؤسسة

وطنا اليوم – زار رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت، مارتن شولز والوفد المرافق من برلين، مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والتقى برئيس الاتحاد خالد الفناطسة، وأعضاء لجنتي المرأة والشباب، بحضور مدير مكتب المؤسسة في الأردن سفن شفيرزنسكي وفريق عمل المؤسسة، ونائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب.

وبحث الجانبان، خلال الزيارة التي تعد الأولى من نوعها، سبل تطوير وتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد العام ومؤسسة فريدريش إيبرت، بما يخدم قضايا العمال، ويعزز قدرات النقابات العمالية، بهدف الدفاع عن حقوق العاملين في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وأكد الفناطسة، أن زيارة شولز إلى الاتحاد تاريخية، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد العام بالمؤسسة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مثلت خلال السنوات الماضية نموذجاً رائداً للتعاون الاجتماعي والنقابي القائم على دعم الحوار الاجتماعي وبناء القدرات وتعزيز مفاهيم العمل اللائق.

وأضاف أن العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الألمانية الاتحادية، هي علاقة متينة واستراتيجية تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل، وأن الشراكة بين الاتحاد العام ومؤسسة فريدريش إيبرت تمثل امتداداً طبيعياً لهذه العلاقات الوثيقة.

وشدد الفناطسة على، أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هو الداعم الأول للحركة النقابية والعمالية في المملكة، والحريص دوماً على النهوض بقطاع العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين العمال من أداء دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وخلال الزيارة، افتتح شولز، القاعة الرئيسية للتدريب والاجتماعات في مقر الاتحاد العام، والتي تم دعمها من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت، في إطار دعمها المستمر لجهود الاتحاد في تطوير بيئة العمل النقابي. كما جرى خلال اللقاء توقيع صفحة اعتماد الدليل التدريبي للنقابات العمالية الأردنية، وهو دليل تدريبي خاص بالاتحاد يهدف إلى تعزيز الثقافة العمالية لدى العاملين والنقابيين، وتطوير مهاراتهم في مجالات العمل النقابي وحقوق العمال، والذي تم العمل عليه بالتعاون بين الاتحاد ومؤسسة فريدريش إيبرت.

من جانبه، أعرب شولز عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد العام في تعزيز العدالة الاجتماعية والحوار بين أطراف الإنتاج، مشيداً بـ جهود الاتحاد في تطوير أدوات العمل النقابي وتبني نهج تشاركي يعزز مكانة العمال في العملية التنموية.

وأكد شولز، أن إصدار الدليل التدريبي يمثل خطوة محورية في توسيع مظلة التنظيم النقابي وتشجيع العمال على الانضمام إلى النقابات العمالية، لما يوفره من معرفة بحقوقهم وآليات الدفاع عنها.

كما شدد على أهمية الاستثمار في تدريب العمال وتثقيفهم لمواكبة التحديات الجديدة التي يشهدها سوق العمل، خصوصاً تلك الناتجة عن التطور الصناعي المتسارع، وتوسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرات التغير المناخي على قطاعات العمل والإنتاج.

وفي نهاية الزيارة، قدم الفناطسة درع الاتحاد لرئيس المؤسسة، تقديرا للشراكة القائمة، وتعبيرا عن العلاقات تجمع الطرفين.