بلدية غزة تناشد المنظمات الدولية للتدخل وسط نقص المعدات الأساسية

4 ساعات ago
وطنا اليوم:ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في المدينة، في ظل النقص الحاد في المواد والمعدات الأساسية.
وأشارت البلدية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه لم تصل إليها منذ وقف إطلاق النار أي مواد بناء أو آليات ثقيلة أو قطع غيار أساسية تمكنها من تنفيذ أعمالها الحيوية في الميدان.
وأوضحت البلدية أن أبرز الاحتياجات تتمثل في مواد البناء الأساسية وعلى رأسها الإسمنت ومواد الإعمار، والآليات الثقيلة لجمع النفايات ورفع الركام، وقطع الغيار للمركبات والمولدات والمضخات، إضافة إلى أنابيب المياه والصرف الصحي، وأجهزة الحاسوب وقطع الغيار وكوابل شبكات الحاسوب والإنترنت اللازمة لاستمرار العمل وضمان استمرارية الخدمات
الى ذلك اكدت رئيسة وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، لين بويلان، أن المساعدات التي تدخل لغزة غير كافية، وأنه لا بد من زيادة المساعدات إلى القطاع بشكل فوري.
وأضافت بويلان أن على واشنطن ولندن مطالبة إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة.
وقالت البرلمانية الأوروبية إن على إسرائيل إدراك أنها ستواجه عقوبات إن لم تف بالمطلوب.


