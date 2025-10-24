الحدادين: خطاب العرش السامي المرتقب… بوصلة الدولة ورؤية القائد لمستقبل الأردن

وطنا اليوم – أكد المحامي أكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، أن خطاب العرش السامي الذي سيلقيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في افتتاح الدورة البرلمانية الثانية ، المقررة يوم الأحد ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٥ ، يشكّل محطة وطنية مهمة تجسّد الرؤية الملكية الشاملة لمسيرة الدولة الأردنية، وتحدّد الاتجاهات الكبرى للمرحلة المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الحدادين أن الخطاب الملكي يعبّر عن بوصلة العمل الوطني التي توجّه السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو أولويات المرحلة، في إطار من التكامل والمسؤولية المشتركة، مؤكداً أن مضامين الخطاب ترسّخ نهج الإصلاح المستمر وتعزيز سيادة القانون، وتؤكد التزام الأردن بثوابته الوطنية ومواقفه المشرّفة تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وختم الحدادين حديثه بالقول ، إن خطاب العرش السامي يمثل دائماً لحظة توجيه وطني جامعة، يجدد فيها الأردنيون العهد والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة، ويستمدون منها العزم والإرادة لمواصلة البناء والإنجاز في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المحبوب .