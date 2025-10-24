بنك القاهرة عمان
دراسة تكشف الأفضل للصحة.. البيض البني أم الأبيض؟

24 أكتوبر 2025
دراسة تكشف الأفضل للصحة.. البيض البني أم الأبيض؟

وطنا اليوم:حسمت مجلة “هيلث” الجدل المستمر، بشأن لون البيض الأكثر فائدة، الأبيض أم البني، حيث أكدت أن اختلاف لون البيض لا يؤثر على القيمة الغذائية، مؤكدة أن العامل الأهم هو النظام الغذائي للدجاجة، وظروفها المعيشية.
وتتعدد ألوان البيض، إلا أن البني والأبيض هما الأكثر شيوعا في المتاجر.
ويعتمد لون القشرة على سلالة الدجاجة الأم، فالدجاج ذو الريش الأبيض وشحمتي الأذن البيضاوين يضع بيضا أبيض، بينما الدجاجة ذات الريش البني المحمر وشحمتي الأذن الحمراوين تضع بيضا بنيا.
ورغم اختلاف الألوان، فإن القيمة الغذائية لكلا اللونين متشابهة، فهما يحتويان على نفس كمية البروتينات، والفيتامينات، والمعادن.
وتحتوي البيضة، بغض النظر عن قشرتها، على حوالي 70 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين، إلى جانب فيتامين “ب 12” والكولين، والسيلينيوم.
أما اختلاف الطعم فهو طفيف جدا، رغم اعتقاد بعض الأشخاص أن طعم البيض البني أغنى وأحسن من البيض الأبيض، لكن ذلك غالبا ما يرتبط بطريقة تربية الدجاج، ونظامه الغذائي.
وتتميز الدجاجة التي تربى في المراعي بصفار بيض لامع، ونكهة مختلفة قليلا بسبب تنوع نظامها الغذائي.
ويكون البيض ذو القشرة البنية أغلى سعرا من نظيره الأبيض، لأن سلالة الدجاج التي تنتج هذا البيض تكون عادة أكبر حجما، وتحتاج إلى المزيد من الأعلاف، ما يزيد كلفة الإنتاج.
وينصح بمراعاة ظروف عيش الدجاجة قبل اختيار البيض الأنسب؛ فالدجاج الذي يتغذى على الأعلاف عالية الجودة، ويسير بحرية في الهواء الطلق غالبا ما يبيض بيضا بنكهة أفضل، وقيمة غذائية أعلى قليلا، مقارنة بالدجاج المحبوس.


