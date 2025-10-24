بنك القاهرة عمان
ضبط مركبتين تسيران على ممشى شارع الستين في عمان

24 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:ضبطت كوادر إدارة السير مركبتين ظهرتا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما سائقا المركبتين يسيران داخل ممشى شارع الستين بالعاصمة عمان، ما يعرض مستخدمي الممشى للخطر.
ووفقًا للبيان للإدارة، تم جمع المعلومات وتحديد المركبتين، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيهما، بالإضافة إلى حجز المركبات في ساحات الحجز المخصصة لذلك.
وأكدت إدارة السير حرصها على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق والمشاة، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.


