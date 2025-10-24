بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

مرجان عملاق عمره 500 عام يُكتشف في المحيط الهادئ

24 أكتوبر 2025
مرجان عملاق عمره 500 عام يُكتشف في المحيط الهادئ

وطنا اليوم:في اكتشاف مذهل تحت مياه المحيط الهادئ، عثر غواص إسباني على أكبر مرجان منفرد في العالم، يُقدر عمره بحوالي 500 عام، ويصل طوله إلى 34 مترًا وعرضه 32 مترًا وارتفاعه أكثر من 5 أمتار.
وخلال بعثة لمشروع Pristine Seas التابع لمجلة National Geographic، تمكّن المستكشف مانو سان فيليكس من تصوير هذا الكائن العملاق، المعروف علميًا باسم Pavona clavus، قرب جزر سليمان، حيث وصفه بأنه “كاتدرائية تحت الماء” لما يتمتع به من حجم وشكل مهيب.
ويُعد هذا المرجان كائنًا واحدًا حيًّا وليس جزءًا من شعاب مرجانية، ما يجعله مأوى طبيعيًا لعشرات الكائنات البحرية مثل الأسماك والروبيان وسرطان البحر. ويُرجح العلماء أن موقعه العميق على عمق 13 مترًا وفي منطقة باردة نسبياً ساهم في نجاته من آثار الاحتباس الحراري وتبيض الشعاب المرجانية.
وقال العالم إريك براون من فريق “برستين سيز”: “بينما أظهرت الشعاب المجاورة علامات تدهور واضحة، بقي هذا المرجان في صحة مثالية دون أي أثر للتلف أو التبييض.”
وأكد وزير المناخ في جزر سليمان تريفور مانيمهاغا ضرورة حماية هذا الكنز الطبيعي قائلاً: “مرجاننا هذا يمثل حياة كاملة، ويجب ضمان عدم استغلاله أو الإضرار به.”
ويعتبر هذا الاكتشاف رمزًا للأمل في مواجهة أزمة المناخ العالمية، ودليلًا على قدرة الطبيعة على الصمود حين تتوفر لها بيئة نظيفة وآمنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

الدفاع المدني ينقذ شخصين من داخل مياه البحر الميت

20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:32

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

19:29

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:28

رؤية ولي العهد لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

19:26

مرحلة توقف سياسي… أم اختبار للإصلاح؟

19:24

الفصائل تقرر تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع

19:10

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025