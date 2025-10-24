بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الهيئة الأردنية للفنون الشعبية تشارك في مهرجان “تراثنا هويتنا”

24 أكتوبر 2025
الهيئة الأردنية للفنون الشعبية تشارك في مهرجان “تراثنا هويتنا”

وطنا اليوم – شاركت الهيئة الأردنية للفنون الشعبية في فعاليات المهرجان التراثي “تراثنا هويتنا”، الذي نظمته مبادرة إرث وحضارة بالتعاون مع مركز زها طارق وجمعية مواكب النور الخيرية، يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول في مركز زها – طارق – طبربور.

وأقيم المهرجان تحت رعاية عطوفة متصرف ماركا أحمد الزبون وسعادة النائبة السابقة ميادة شريم، بهدف إبراز الهوية الوطنية الأردنية من خلال عروض الأزياء التراثية، والحرف اليدوية، والرسم على الوجوه، إضافة إلى فعاليات فنية وثقافية متنوعة.

ومثلت الهيئة الأردنية للفنون الشعبية في المهرجان الأستاذة ديمة الفاعوري والأستاذة عزة خليفة، حيث قدمتا عرضاً مميزاً يعكس ثراء الموروث الأردني وأصالته، وساهمتا في تعريف الحضور بجوانب من الزي الشعبي والفنون التراثية التي تميز مختلف مناطق المملكة.

وجاءت مشاركة الهيئة ضمن جهودها المستمرة في نشر التراث الأردني الأصيل ودعم مشاريع المرأة الأردنية والحرف التقليدية، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي كجزء من هوية المجتمع الأردني.

وأكدت مديرة مركز زها – فرع طبربور الاستاذة عالية العدوان أن المهرجان شكل منصة تفاعلية جمعت بين الفن والتراث والإبداع المحلي، وشهد حضوراً واسعاً من المواطنين الذين تفاعلوا مع العروض والأنشطة التي جسدت الأصالة والجمال الأردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

الدفاع المدني ينقذ شخصين من داخل مياه البحر الميت

20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:32

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

19:29

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:28

رؤية ولي العهد لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

19:26

مرحلة توقف سياسي… أم اختبار للإصلاح؟

19:24

الفصائل تقرر تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع

19:10

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025