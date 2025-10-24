الهيئة الأردنية للفنون الشعبية تشارك في مهرجان “تراثنا هويتنا”

وطنا اليوم – شاركت الهيئة الأردنية للفنون الشعبية في فعاليات المهرجان التراثي “تراثنا هويتنا”، الذي نظمته مبادرة إرث وحضارة بالتعاون مع مركز زها طارق وجمعية مواكب النور الخيرية، يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول في مركز زها – طارق – طبربور.

وأقيم المهرجان تحت رعاية عطوفة متصرف ماركا أحمد الزبون وسعادة النائبة السابقة ميادة شريم، بهدف إبراز الهوية الوطنية الأردنية من خلال عروض الأزياء التراثية، والحرف اليدوية، والرسم على الوجوه، إضافة إلى فعاليات فنية وثقافية متنوعة.

ومثلت الهيئة الأردنية للفنون الشعبية في المهرجان الأستاذة ديمة الفاعوري والأستاذة عزة خليفة، حيث قدمتا عرضاً مميزاً يعكس ثراء الموروث الأردني وأصالته، وساهمتا في تعريف الحضور بجوانب من الزي الشعبي والفنون التراثية التي تميز مختلف مناطق المملكة.

وجاءت مشاركة الهيئة ضمن جهودها المستمرة في نشر التراث الأردني الأصيل ودعم مشاريع المرأة الأردنية والحرف التقليدية، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي كجزء من هوية المجتمع الأردني.

وأكدت مديرة مركز زها – فرع طبربور الاستاذة عالية العدوان أن المهرجان شكل منصة تفاعلية جمعت بين الفن والتراث والإبداع المحلي، وشهد حضوراً واسعاً من المواطنين الذين تفاعلوا مع العروض والأنشطة التي جسدت الأصالة والجمال الأردني.