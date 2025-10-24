الاحتلال يشن حملة واسعة ضد الفلسطينيين بين هدم واقتحامات واعتقالات

وطنا اليوم:أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منشآت صناعية ضخمة عند مدخل بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم محافظة القدس، معروف الرفاعي في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل البلدة ووزعت إخطارات هدم طالت بركسات ومصانع حديد وأثاث، ضمن ما وصفه بـ”مسعى قديم جديد” لإقامة شارع ودوار وجسر يربط بين مفرق عناتا وحاجز حزما في إطار مشروع “القدس الكبرى” و”مخطط E1″ الاستعماري.

وأشار الرفاعي إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لمنع وجود أي منشآت فلسطينية في مسار المشروع، محذرًا من أن ما يجري عند مدخل عناتا وشارع الزعيم يندرج ضمن مخطط إقامة شارع عنصري جديد يخصص حركة الفلسطينيين على مدخل عناتا/الزعيم فقط، بينما يُخصص شارع أبو جورج لحركة المستوطنين حصريًا.

من جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المستوطنين نظموا جولة استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة. كما فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين واحتجزت هوياتهم عند البوابات الخارجية، فيما تتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط في باحات المسجد لإفشال مخططات الاحتلال.

من جانب اخر هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، بحماية من جيش الاحتلال، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم وسرقة ثمار الزيتون.

وأوضح مجلس بلدي ترمسعيا أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة هجمات مستمرة بحق المزارعين الفلسطينيين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، فإن طواقمها رصدت منذ بداية الموسم الحالي 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون، نفذ الجيش 17 منها، فيما نفذ المستوطنون 141 اعتداءً.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس، تخللتها مواجهات عنيفة وإصابات بين الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم والقدس وسلفيت، واعتقلت عشرين مواطنًا بزعم أنهم مطلوبون، إلى جانب هدم منزل عائلة أسيرين في محافظة سلفيت.

من جهة اخرى استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على الالتماس المقدم من اتحاد الصحفيين الأجانب بالسماح بدخول غزة.

وأكدت النقابة في بيان أن القرار يمثل مماطلة وتواطؤًا من المحكمة مع الحكومة، ويهدف إلى منع التغطية الإعلامية المستقلة لما يجري في غزة.

ودعت النقابة المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والحكومات الديمقراطية إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات حرية الصحافة، مطالبة اليونسكو والمنظمات الدولية بإدانة الممارسات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات لمحاسبتها.