كابيتال بنك يطلق سلسلة من المبادرات التوعوية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر

وطنا اليوم-تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظّم كابيتال بنك مجموعة من الأنشطة التوعوية خلال شهر تشرين الأول، تجسيداً لالتزامه بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالكشف المبكر والوقاية ودعم صحة موظفيه ورفاههم.

حيث نظّم البنك وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، فحوصات مجانية لموظفاته للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في حين أقيمت جلسة توعوية عبر الإنترنت، قدّمها مختصون في التوعية والكشف المبكر، ركّزت فيها على أهمية الفحوص الدورية والعناية بالصحة العامة.

وأتاح البنك من خلال مبادرة “دكان الخير” للموظفين المساهمة في دعم مرضى السرطان من خلال شراء منتجات خُصصت عائداتها بالكامل لصالحهم. وقد لاقت المبادرة تفاعلاً واسعاً من الموظفين الذين أظهروا روحاً تطوعية وإنسانية عالية.

وفي تعليقها على هذه المبادرات، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: “تمثل صحة موظفينا وسلامتهم أولوية قصوى لنا في كابيتال بنك، لذا فإن مبادراتنا للتوعية بسرطان الثدي تعد جزءاً من حرصنا على توفير بيئة عمل داعمة وصحية تُشجع على الفحص المبكر واتباع أسلوب حياة متوازن، لأننا نؤمن بأن صحة الإنسان هي أساس كل نجاح.”

وتأتي هذه المبادرات تجسيداً لحرص كابيتال بنك على بناء بيئة عمل إيجابية وثقافة مؤسسية داعمة، ترفع الوعي بأهمية اتباع أساليب حياة صحية وتُعزّز قيم التكاتف الإنساني والمسؤولية المجتمعية بين موظفيه.