انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني عشر للطبيب العام

الخشاشنة: الطبيب العام يشكل الركيزة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية

أبو السمن: الطبيب العام يمثل حجر الأساس في المنظومة الصحية

عمرو: المؤتمر يناقش 37 محاضرة و5 ورش عمل حول أحدث المستجدات الطبية

وطنا اليوم – انطلقت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الثاني عشر للطبيب العام الذي تنظمه جمعية الطبيب العام في نقابة الأطباء الأردنيين، في فندق لاند مارك – عمّان، بمشاركة واسعة من الأطباء والاختصاصيين من مختلف المجالات الطبية داخل الأردن وخارجه.

وخلال كلمة الافتتاح، عبّر نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة عن سعادته بانعقاد هذا الحدث العلمي المتميز، مشيدًا بجهود جمعية الطبيب العام وأعضائها.

وقال إن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يمثل حدثًا بالغ الأهمية، لما يتناوله من موضوعات طبية تمس حياة المواطنين، ويؤكد الدور المحوري للطبيب العام في تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في العيادات والمراكز والمستشفيات بمختلف أنحاء المملكة.

وأضاف الخشاشنة أن الطبيب العام هو النقطة الأولى في الدورة العلاجية، بفضل قدرته على تشخيص الأمراض وتحويل الحالات التي تستدعي المتابعة إلى الاختصاصيين، مؤكدًا أن جهود الأطباء العامين تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية.

وفي ختام كلمته، تقدم نقيب الأطباء بالشكر لكل من ساهم في الإعداد للمؤتمر، متمنيًا للمشاركين النجاح والتوفيق، ومؤكدًا اعتزاز النقابة بدور الأطباء في خدمة الوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وقال رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور منير أبو السمن إن المؤتمر يتميز هذا العام بغناه العلمي وتنوع محاوره، وهو الأوسع في تاريخ مؤتمرات الجمعية.

وأكد أن الطبيب العام يمثل حجر الأساس في المنظومة الصحية، فهو الذي يبدأ رحلة التشخيص والعلاج، محييًا الجيل الأول من الأطباء العامين الذين أسسوا لتطور الطب في المملكة وساهموا في نشوء اختصاصات طبية متقدمة مثل الموجات فوق الصوتية، والعلاج بالأوكسجين المضغوط، والتجميل غير الجراحي.

وأشار أبو السمن إلى أن جمعية الطبيب العام، التي تأسست عام 1977، تواصل دورها العلمي والمهني في دعم الطبيب العام وتطوير معارفه، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الطبية في المملكة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ثائر عمرو أن المؤتمر يتضمن 37 محاضرة علمية يقدمها نخبة من الأطباء الأردنيين، إلى جانب 5 ورش عمل متخصصة يقودها فريق من الاختصاصيين، تتناول موضوعات في تخطيط القلب، وإعطاء الإبرة الفصلية، والموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية، وتقنيات الاسترخاء، والتصوير الشعاعي للصدر.

وأضاف عمرو أن ما يميز مؤتمر هذا العام هو التجديد في الشكل والمضمون وأسلوب الطرح، حيث تُقدَّم النقاشات والمحاضرات بطريقة تفاعلية حديثة تعزز تبادل الخبرات والمعرفة، مشيرًا إلى أن البرنامج العلمي يضم أوراقًا شاملة حول أمراض الجهاز التنفسي، والقلب والشرايين، والكلى، والغدد الصماء، والسكري، والجلدية، والعيون، والنسائية والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العظام والمفاصل، بالإضافة إلى ورقتي عمل في مجال الذكاء الاصطناعي في الطب.

ويناقش المؤتمر أيضًا قضايا طبية معاصرة تشمل السرطان، والسمنة، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض العصبية، والروماتيزم، والدم، والنزيف عند النساء، إلى جانب مناقشة الذكاء الصناعي في الطب وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي للأطباء، ومناظرة علمية حول الطب البديل في ميزان الدليل والبرهان.

وعلى هامش المؤتمر، افتُتح معرض طبي تشارك فيه أكثر من 20 شركة أدوية ومعدات طبية محلية وعربية وأجنبية، تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجال الطبي.