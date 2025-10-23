بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

اتحاد العمال بالتعاون مع “العمل الدولية” ينظم جلسة نقاشية حول الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل

23 أكتوبر 2025
اتحاد العمال بالتعاون مع “العمل الدولية” ينظم جلسة نقاشية حول الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل

وطنا اليوم – عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، جلسة نقاشية بعنوان ” بناء عالم عمل آمن: القضاء على العنف والتحرش للجميع”، هي الثالثة ضمن سلسلة جلسات مزمع عقدها خلال هذا الشهر، بمشاركة ممثلين وممثلات عن أطراف الانتاج الثلاث من الوزارت والمؤسسات الرسمية، والنقابات العمالية وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.
وهدفت الجلسة، إلى تعزيز فهم المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف والتحرش في عالم العمل، وانعكاساتها على سياسات سوق العمل والإنتاجية، و استعراض وتحليل الأطر القانونية والمؤسسية الوطنية في ضوء معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش لعام 2019، وتبادل الخبرات بين المشاركين لتحديد الثغرات في معالجة قضايا العنف والتحرش في مختلف القطاعات، إلى جانب إنتاج مقترحات قانونية وعملية لتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين في مجالات الوقاية والحماية وآليات الإنصاف.
وشهدت الجلسة، التي افتتحها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سمارة الخطيب، نقاشا من منظور جميع الأطراف، إلى جانب تقديم مقترحات عملية عبر مجموعات عمل؛ لمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل من خلال دور النقابات العمالية في حماية حقوق العمالة، سيما الاتفاقيات الجماعية التي توقعها مع أصحاب العمل.
وخلال الجلسة، قدم مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، عرضا موسعا، حول السياق والمعايير الدولية والوطنية، ودور الشركاء الاجتماعيين وآليات الحماية والشكاوى في ما يتصل بمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة حوارت وطنية أطلقها الاتحاد في إطار مشروع “قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين”، الذي ينفذه بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة.
وتركز الحوارت، على تعزيز النقاش الشامل بين جميع الأطراف، لتحديد أولويات السياسات والتوصيات العملية التي تدعم المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للجميع. حيث ستكون بمثابة منصة لإثراء وتوجيه المؤتمر الوطني الذي يتم عقده خلال الشهر القادم، حول المرأة ومعايير العمل الدولية، مستندا إلى الأدلة والشمولية، ومبادئ الحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع “المساواة في العمل” المموّل من حكومة مملكة النرويج.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

الدفاع المدني ينقذ شخصين من داخل مياه البحر الميت

20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:32

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

19:29

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:28

رؤية ولي العهد لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

19:26

مرحلة توقف سياسي… أم اختبار للإصلاح؟

19:24

الفصائل تقرر تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع

19:10

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025