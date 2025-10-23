أمنية إحدى شركات Beyon تكشف عن زي الفيصلي بالشعار الجديد وتؤكد شراكتها الراسخة مع النادي

وطنا اليوم:كشفت أمنية إحدى شركات Beyon، والراعي الرسمي للنادي الفيصلي، اليوم الخميس، عن زي الفريق بشعارها الجديد بعد بضعة أيام من إطلاق هويتها البصرية الجديدة.

وجاء الإعلان عن الزي الجديد ضمن فعالية إعلامية حضرها عدد من مسؤولي شركة أمنية وأعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي والفريق، تم خلالها التأكيد على الشراكة الراسخة بين أمنية والفيصلي، كجزء من مسؤولية أمنية الاجتماعية في دعم قطاعي الرياضة والشباب.

وشركة أمنية هي الراعي الرسمي للنادي الفيصلي منذ عام 2017، وتضمنت مبادراتها طرح خطوط تحمل اسم النادي بمزايا خاصة موجه لمشجعيه وداعميه، بحيث يرصد ريعها إلى جانب الدعم السنوي لصالح خزينة الفيصلي.

وقال المدير التنفيذي للدائرة التجارية، خلدون سويدان “نفخر في أمنية بهذه الشراكة مع النادي الفيصلي، أحد رموز الرياضة الأردنية، وجئنا اليوم لنطلق مع النادي الزي الجديد للفريق بالهوية البصرية الجديدة لأمنية، ولنؤكد أن هذه الشراكة قوية وأننا ماضون بتطويرها، لما فيه مصلحة النادي وجماهيره، ومساهمة في تطوير هذه الرياضة الجماهيرية المهمة”.

قالت دينا الداوود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية:

“يمثل إطلاق زي النادي الفيصلي بشعار أمنية الجديد محطة مميزة في شراكتنا المستمرة، تجمع بين الشغف بروح الرياضة والرغبة في الابتكار وتعزيز الانتماء. علاقتنا مع الفيصلي تتجاوز إطار الرعاية لتجسد التزامًا حقيقيًا بدعم الرياضة الأردنية وتمكين الشباب، تأكيدًا على دورنا كشركة قريبة من مجتمعها وجمهورها.”

وأضافـت: “الرياضة هي واحدة من المساحات التي توجه فيها طاقات الشباب وتبنى مهاراتهم، ويرفع من خلالها العلم الأردني في المحافل القارية والدولية. ونأمل أن يشكل هذا الدعم رافدا للمنتخب الوطني في مشاركاته المقبلة، سواء في كأس العرب مع نهاية العام الحالي، أو الظهور الأهم في مونديال 2026”.

من جهته، ثمّن رئيس اللجنة المؤقتة في النادي الفيصلي أحمد الوريكات، دعم شركة أمنية، وقال: “إن الدعم الموصول الذي تقدمه أمنية إحدى شركات Beyon، رفد خزينة النادي خلال السنوات الماضية بأكثر من مليوني دينار، ما ساعد الإدارات المختلفة على تحضير الفريق وتجهيزه بالصورة الأمثل، للوصول لمنصات التتويج”.

وأضاف: “أن الفيصلي سيظهر اعتبارا من اليوم بزي يحمل الهوية البصرية الجديدة لشركة أمنية، وسيشكل انطلاقة متجددة تلبي طموح جماهير النادي الفيصلي ولاعبيه وإدارته”.

وكانت شركة أمنية أطلقت يوم الأحد من هذا الأسبوع هويتها المؤسسية الجديدة كإحدى شركات Beyon، في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة جديدة من النمو والابتكار، وتهدف إلى تعزيز ارتباطها بالمجموعة الإقليمية الأم “Beyon” الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا والابتكار الرقمي.