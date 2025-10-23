البدور في الكرك : تزويد المستشفى باختصاصات دقيقة وافتتاح عيادة أورام علاجية

وطنا اليوم:قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الكرك الحكومي، حيث تفقد أقسام المستشفى والعيادات الخارجية واطّلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف الوزير خلال جولته عن أنه سيتم افتتاح عيادة أورام علاجية في المستشفى بالتعاون مع مجلس إعمار الكرك، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب الكوادر الطبية والتمريضية العاملة فيها في مراكز متخصصة لعلاج الأورام، بهدف التخفيف عن أهالي الكرك.

وأكد الدكتور البدور أن العيادة الجديدة ستُجهّز بأجهزة ومستلزمات حديثة لتقديم خدمات علاجية ، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة الهادفة إلى تطوير خدمات علاج الأورام خارج العاصمة عمان ، وتخفيف الأعباء المادية والجسدية عن المرضى وذويهم.

كما أوعز الوزير باستقطاب أطباء في تخصصات دقيقة ورفد مستشفى الكرك بهم، تعزيزاً لمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المحافظة ، كما طالب بتفعيل التشاركية مع القطاعات الأخرى في المحافظة و تبادل الخبرات معهم …

وشدد البدور على أن وزارة الصحة مستمرة في دعم القطاع الطبي في الكرك ورفدهم بالاختصاصات من الوزارة مباشرةً او من خلال شراء خدمات اخصائين في المنطقة .