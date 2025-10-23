محاكم التنفيذ الشرعية تقدم خدماتها للمواطنين أيام الجمعة والسبت

وطنا اليوم:أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة، أن محاكم التنفيذ الشرعية ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين خلال أيام الجمعة والسبت اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة بهدف معالجة حالات التنفيذ القضائي الشرعي الطارئة وتيسير مصالح المواطنين.

وأشار سماحته إلى أنه قد تم تحديد محكمة تنفيذ شرعية واحدة في مركز كل محافظة من محافظات المملكة لاستقبال المراجعين وإنجاز المعاملات الطارئة نيابة عن بقية محاكم التنفيذ الشرعية في المحافظة.

وأكّد سماحته، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي دائرة قاضي القضاة إلى تعزيز كفاءة خدماتها واستمراريتها بأعلى درجات المرونة، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة في جميع أنحاء المملكة.

ويشار إلى أن دائرة قاضي القضاة، زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف أصحاب الفضيلة رؤساء التنفيذ والسادة مأموري التنفيذ المناوبين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري للتنسيق والمتابعة.

ومحاكم التنفيذ الشرعية المناوبة في كل محافظة هي : محكمة تنفيذ عمان الشرعية، محكمة تنفيذ إربد الشرعية، محكمة تنفيذ الزرقاء الشرعية، محكمة تنفيذ السلط الشرعية، محكمة تنفيذ مادبا الشرعية، محكمة تنفيذ جرش الشرعية، محكمة تنفيذ عجلون الشرعية، محكمة تنفيذ معان الشرعية، محكمة تنفيذ الكرك الشرعية، محكمة تنفيذ الطفيلة الشرعية، محكمة تنفيذ العقبة الشرعية.