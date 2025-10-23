مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السعيدات

*معان- 23 تشرين الأول 2025-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة السعيدات، بوفاة محمد عطا الله رجا السعيدات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في لواء موسى بمحافظة معان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السعيدات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء محافظ معان خالد الحجاج