تراجع الفاتورة النفطية للمملكة 3.2 % خلال 8 أشهر

23 أكتوبر 2025
تراجع الفاتورة النفطية للمملكة 3.2 % خلال 8 أشهر

وطنا اليوم:أظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة تراجعًا في مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.2 بالمئة.
ووفق البيانات الإحصائية بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية آب الماضي من هذا العام 1.755 مليار دينار، مقارنة بـ1.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض قدره 58 مليون دينار.
وأسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية آب الماضي من هذا العام بالحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة بشكل مباشر، إذ لا يزال النفط يحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردات للمملكة.
وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات المشتقات النفطية للمملكة حتى نهاية آب الماضي، بقيمة 603 ملايين دينار، تلاها النفط الخام “بترول” بمقدار 497 مليونا، بينما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” نحو 270 مليون دينار و الديزل “سولار” بنحو 353 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 28 مليون دينار والكاز بنحو 4 ملايين دينار.


