تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ابتداء من يوم الأحد المقبل

23 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ابتداء من يوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول الحالي، وذلك على النحو التالي:

المغادرون العرب: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً.

الدبلوماسيون و الـ(VIP): من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.

المجموعات السياحية والمركبات الخاصة: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:30 ظهراً.

وأكدت الإدارة ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر لجميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، والتواجد في الموقع قبل موعد الحجز بساعة واحدة على الأقل لضمان انسيابية الإجراءات.
ودعت إدارة أمن الجسور الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل عبر الأرقام: 0096264295616، و0096264295617، و0096253581030.


