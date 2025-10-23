صناعة عمان تشارك في فعاليات معرض GITEX بدبي

وطنا اليوم:شاركت غرفة صناعة عمان في فعاليات معرض GITEX العالمي، الذي اقيم في مدينة دبي، والذي يعتبر المعرض الاول في العالم لتكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة ومجالات الذكاء الاصطناعي، حيث هدفت المشاركة الى الاستفادة من توجّهات الثورة الصناعيّة الرابعة، والتحوّل الرقميّ للشركات الصناعيّة، بما يساعدها على إدخال ممارسات صناعيّة جديدة أو تقنيّات ذكيّة جديدة، وبما يساهم في تطوير الأتمتة والإنتاجيّة.

واجرى وفد غرفة صناعة عمان عدة لقاءات مع ممثلي الشركات العالمية الرائدة في مجالات الصناعات الرقمية وحلول الثورة الصناعية الرابعة والبرمجيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف الاطلاع على ابرز المنتجات والحلول الرقمية التي تم التوصل لها وطرحها للتداول في الأسواق المحلية والعالمية، كما شارك وفد الغرفة في فعاليات ورشة Think tech الخاصة بترويج الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي في عدد من الدول ومنها الأردن، اضافة الى حضور الحفل الختامي لمسابقات Expand North Star الخاصة بالشركات الناشئة ومشاريع الطلبة الجامعيين، كما تم عقد اجتماع مع إدارة المعرض لبحث إمكانية مشاركة المصانع الأردنية في النسخ المقبلة، و حزم الأسعار الخاصة للوفود الوطنية، وفرص عرض المنتجات الأردنية في أقسام مثل التصنيع الذكي والطاقة، واستكشاف سبل التعاون لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى القطاع الصناعي الأردني.

وضم الوفد الأرني المشارك في المعرض، اضافة الى ممثلي غرفة صناعة عمان المهندس محمد ابوصعيليك وحسن الصيفي، عددا من الخبراء المختصين وممثلين للجامعة الهاشمية – مركز الابتكار والمشاريع الريادية إضافة إلى شركة إتقان المستقبل ( مركز الثورة الصناعية الرابعة المشترك مع الغرفة ).

يذكر ان المعرض شارك فيه 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، حيث وفد المعرض منصة مثالية للشركات لعرض أحدث حلولها الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على افضل الممارسات العالمية التي تسّرع من وتيرة التحول الرقمي، حيث ركز المعرض في دورته لهذا العام على حلول تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة الابتكار العالمية وتعزيز الحوار الدولي حول السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المسؤولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامي.