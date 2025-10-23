إسرائيل ترفض عمل الأونروا في غزة رغم قرار العدل الدولية

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعودة إلى العمل فى قطاع غزة، وذلك على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى التعاون مع الوكالة الأممية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “الأونروا، لن تطأ قدمها غزة مجددا”، مضيفًا أن جميع وكالات الأمم المتحدة التي عملت في القطاع فشلت في أداء مهامها.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الأربعاء، رأيًا استشاريًا يفيد بأن إسرائيل ملزمة قانونيًا بالسماح للأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تثبت أن الوكالة تسللت إليها حركة حماس أو أنها فقدت حيادها.

يُذكر أن قرار المحكمة غير ملزم قانونيا، إلا أنه يمثل ضغطا دوليا جديدا على إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع