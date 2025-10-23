إغلاق 5 مقالع غير مرخصة في كفرنجة

بنك القاهرة عمان
23 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:اعلنت مديرية حماية البيئة في محافظة عجلون والادارة الملكية لحماية البيئة اغلاق 5 مقالع تعمل دون ترخيص وذلك بعد شكاوى عديدة تجاه هذه المقالع والتي تعمل دون ترخيص في مخالفة صريحة للقوانين الناظمة لعمل المقالع والمرامل ما ساهم بوجود تأثيرات بيئية وتشوية في طبيعة المناطق وإغلاق لطرق بسبب طرح الاترابة .
وقال متصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنه ان الحاكمية الادارية تطبق القانون دون النظر لأية اختبارات فضلا على شكاوى المواطنين المتكررة من المقالع وتأثيراتها السلبية على البيئة والطبيعة والحمولات الخطرة للقابلات التي تعبر الطرق محملة باطنان من الحجارة محدثة اضرار في البنية التحتية.
واضاف انه جراء المتابعة المستمرة للمقالع تم اغلاق 5 مقالع آخرها كان امس الاربعاء بحق صاحب مقلع حجري مخالف في منطقة دحوس حيث تم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونيه بحقه مشيرا الى ان صاحب هذا المقالع باكستاني الجنسية غير حاصل على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقيامه باستخراج كتل حجرية وبيعها وطرح الطمم والاتربة في غير الاماكن المخصصة لها واغلاق الطريق من خلال اليات حفر مخالفا بذلك احكام قانون المصادر الطبيعية رقم 15 لسنة 2018 وقانون حماية البيئه رقم 6 لسنه 2017 ما استوجب إغلاقه .
واكد الكعابنه لن يكون هناك تهاون بحق اصحاب المقالع المخالفة للقوانين المعمول بها حفاظا على البيئة والسلامة العامة مشيرا الى اننا جميعا مع الاستثمار المنضبط الملتزم بالقوانين وبما لايؤثر على السلامة العامة وطبيعة المحافظة الجميلة .


