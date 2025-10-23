سدود اعتراضية للحد من مخاطر السيول والفيضانات في البترا

وطنا اليوم:أقامت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدد من السيول الاعتراضية في الأودية الرئيسية المؤدية إلى مناطق البترا، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من السيول القائمة، وذلك للحد من مخاطر السيول والفيضانات.

وتأتي هذه الخطوة بحسب مفوض البنية التحتية في السلطة المهندس محمد الهباهبة، بهدف حماية الممتلكات والأرواح والموقع الأثري وزواره من مخاطر السيول، وذلك ضمن جهود واستعدادات السلطة للتعامل مع فصل الشتاء.

وتضمنت هذه الجهود وفقاً للهباهبة، على تحسين واقع البنية التحتية وأنظمة تصريف مياه الأمطار وتنظيف وتأهيل الأودية الرئيسية والفرعية والأودية المؤدية إلى المحمية الأثرية.

وقال الهباهبة، إنه تم أيضاً تجهيز الآليات والكوادر البشرية اللازمة وتفعيل غرف طوارئ الشتاء، وذلك لمواجهة تداعيات الشتاء والتعامل مع الملاحظات الواردة من الأهالي، بالتشارك والتعاون مع الجهات المعنية في اللواء، وغرف العمليات الرئيسية في متصرفية البترا ومحافظة معان.

وأضاف الهباهبة، أن استعدادات السلطة متكاملة، وتضمنت أيضاً على تفعيل وتطوير نظام الانذار المبكر لخطر الفيضان، والتي يتنبأ بالسيول قبل حدوثها، لتمكيننا من التعامل معها.

وأشار الهباهبة إلى أنه تم نشر عدد من الورش في مختلف مناطق اللواء، للتعامل مع الملاحظات التي وردت من المواطنين في الشتاء الماضي، وذلك لمعالجة أي خلل قد يؤدي إلى تسريب مياه الأمطار للأماكن العامة ومنازل المواطنين.

وتأتي هذه الاستعدادات لسلطة إقليم البترا، ضمن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة في اللواء، للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية خلال فصل الشتاء.