وفد طلاب ياباني يزور مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج القيادة للمدارس

وطنا اليوم:استقبلت مؤسسة ولي العهد وفدا من اليابان في مقرها في عمان، ضمن فعاليات برنامج القيادة للمدارس، أحد برامج المؤسسة والمندرج ضمن مسار القيادة، والمنفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز جسور التبادل الثقافي بين الشباب في الأردن واليابان، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والقيادة والمسؤولية المجتمعية من خلال الحوار والأنشطة المشتركة.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد الياباني على مسارات عمل المؤسسة وبرامجها وفرصها الموجهة لتمكين الشباب في جميع محافظات المملكة، كما التقى الطلبة بـ«فرسان وفارسات» برنامج القيادة للمدارس، الذين شاركوا في السنوات السابقة في برنامج التبادل الثقافي في اليابان.

وتبادل الطلاب تجاربهم التعليمية والثقافية بحضور ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم في البلدين.

وشهدت الزيارة مشاركات قدمها فرسان وفارسات البرنامج للتعريف بالبرنامج وأثره في مسيرتهم لبناء مهاراتهم القيادية، من بينها تجاربهم خلال برنامج التبادل الثقافي إلى اليابان.

كما قدم الطلبة اليابانيون عروضا عرفت بالثقافة اليابانية، ما أضفى أجواء من التفاعل الإيجابي والتقارب بين الجانبين.

يذكر أن برنامج القيادة للمدارس يهدف إلى غرس قيم المواطنة الفعالة والحس الوطني الإيجابي بين طلبة المدارس، ويستهدف الطلبة من الصف الثامن في المدارس الحكومية. وينظم البرنامج ورشات عمل وفرصا تدريبية نوعية تركز على مهارات القيادة والعمل الجماعي والتطوع، ويتدرج عبر 3 مراحل: البراعم، الفرسان، والمجالس.