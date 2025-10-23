بنك القاهرة عمان
ضبط حدث يقود بسرعة 116 كم على الطريق الصحراوي

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، عن ضبط حدث يبلغ من العمر 16 عاماً، كان يقود مركبة بسرعة عالية بلغت 116 كم/ساعة على الطريق الصحراوي.
ووفقاً لما نشرته إذاعة الأمن العام نقلاً عن إدارة الدوريات الخارجية، فإن عملية الضبط تمت في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي.
وأشارت الإدارة إلى أنه تم تسليم الحدث إلى المركز الأمني المختص، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتأتي هذه الواقعة لتؤكد على الجهود المستمرة التي تبذلها الدوريات الخارجية لضبط المخالفات المرورية الخطرة، وخاصة السرعات العالية وقيادة الأحداث للمركبات، بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق


