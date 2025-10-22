وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

وطنا اليوم _

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة وضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة في جميع مناطق المملكة، حفارة مخالفة بإحدى المزارع في منطقة غور الكفرين/ المغطس تقوم بأعمال حفر مخالف.

وبينت سلطة المياه في بيان اليوم الأربعاء، أنه بناء على تقارير من الفرق الميدانية وردت معلومات تفيد بوجود حفر مخالف ليلا في المنطقة حيث جرى متابعتها وتبين أنه يتم اخفاؤها نهارا في احدى مزارع الموز وإخراجها للحفر ليلاً.

وأضافت، إنه جرى تشكيل حملة أمنية مع مديرية شرطة غرب البلقاء ومداهمة الموقع وضبط وحجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.

وأكدت سلطة المياه ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات، معربة عن تقديرها للتعاون البناء من قبل مديرية شرطة غرب البلقاء وكوادر الإدارة والدرك بإسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم .