اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

وطنا اليوم: أعلنت ” شركة اللحوم والماشية الأسترالية “، من خلال علامتها التجارية العالمية “لحم بقري وحملان أسترالي”، عن تعزيز شراكتها المستمرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنًا مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA) حيز التنفيذ مطلع شهر أكتوبر 2025.

تُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، حيث تشمل خفضًا فوريًا في الرسوم الجمركية على صادرات اللحوم الحمراء الأسترالية، بما في ذلك تخفيض بنسبة 5% على المنتجات المجمدة. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب على البروتين الحلال عالي الجودة في الإمارات نموًا ملحوظًا، مما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، صرح مايكل كراولي، المدير التنفيذي لـ” شركة اللحوم والماشية الأسترالية”: “نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع الإمارات، التي تُعد من أبرز أسواقنا في المنطقة. مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ، نتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، مما سيسهم في تعزيز التجارة وتوسيع الوصول إلى السوق، وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين في الإمارات.”

في سياق متصل، زار رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، دولة الإمارات في 29 سبتمبر 2025 لتدشين تنفيذ الاتفاقية، حيث التقى بعدد من ممثلي قطاع التجزئة، وقام بجولة في اللولو هايبرماركت في أبوظبي، اطلع خلالها على مجموعة من منتجات اللحوم الأسترالية المتوفرة في السوق المحلي. تُعد هذه الزيارة تأكيدًا على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور أستراليا المستمر في دعم استراتيجية الأمن الغذائي الوطني للإمارات 2051.

تُعتبر الإمارات اليوم أكبر سوق للحوم الأبقار الأسترالية في منطقة الشرق الأوسط، ورابع أكبر سوق للحوم الضأن، مما يجعلها من الشركاء الرئيسيين في تجارة اللحوم الأسترالية. في عام 2024، ارتفعت صادرات لحوم البقر الأسترالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تقارب 30% على أساس سنوي، وكانت دولة الإمارات من بين أسرع الأسواق نموًا في المنطقة. وقد صدّرت أستراليا نحو 15,000 طن من لحوم الأبقار و25,000 طن من لحوم الضأن إلى المنطقة، مما يعكس النمو المستمر في الطلب على هذه المنتجات.

تُعرف اللحوم الأسترالية في الإمارات بجودتها العالية، وثبات مواصفاتها، وسلامتها الغذائية، وتُعرض في أبرز منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم الفاخرة. تتميز هذه اللحوم بأنها حلال 100%، معتمدة من قبل برنامج الحلال الحكومي الأسترالي، مما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين في الإمارات.

مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ، تواصل شركة “اللحوم الأسترالية” تعزيز حضورها في السوق الإماراتي، ملتزمة بتقديم منتجات عالية الجودة، تساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي، وتعزز من التنوع الغذائي في الدولة