الغذاء والدواء تطلق ورشة تدريبية متخصصة بمواءمة الممارسات التنظيمية الدوائية مع المعايير العالمية ICH

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية (ICH)، فعاليات ورشة تدريبية حول مواءمة الممارسات التنظيمية الدوائية مع المعايير العالمية للمجلس، تستهدف متلقي الخدمة من ممثلي مصانع الأدوية المحلية ومستودعات الأدوية وتجمع شركات الأدوية العالمية البحثية وعدد من الخبراء والأكاديميين من أعضاء اللجان الفنية المعنية.

وخلال افتتاحها الورشة، أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات الشراكة والتكامل بين المؤسسة والصناعة الدوائية الوطنية وتجمع شركات الأدوية العالمية البحثية في تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى معايير الجودة للمنتج الدوائي طوال دورة حياته، وفي مقدمتها إرشادات ICH بما ينعكس على صحة وسلامة المرضى.

وأكدت عبيدات الدور الريادي الذي تضطلع به المؤسسة في المساهمة في تطوير الأدلة الإرشادية الخاصة ب ICH وما تتمتع به المؤسسة من مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مشاركة خبرائها في مجموعات اللجان الفنية لهذه الأدلة، والتي بلغ عددها حتى الآن ست فرق عمل (EWGs) ، لافتة إلى أن هذا التمثيل يُعدّ إنجازًا نوعيًا يُمكّن المملكة من المساهمة الفاعلة في صياغة وتطوير المعايير الدولية وتبادل الخبرات الفنية مع الدول الأعضاء في المجلس.

بدورها ثمنت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول وبحضور أمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية الدكتور ثامر عبيدات، جهود المؤسسة المتواصلة لدعم القطاع الدوائي، وتحفيز التطوير المستمر في هذا القطاع الحيوي وتعزيز الشراكات البناءة.

وقدمت مساعد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء للشؤون الفنية الدكتورة وصال الهقيش – ممثل المؤسسة في المجلس الدولي ICH عرضًا سلطت فيه الضوء على جهود المؤسسة لمواءمة تشريعاتها وممارساتها مع معايير (ICH) كما شرحت حالة تطبيق الإرشادات مستعرضة الإجراءات الرسمية ل ICH في اعتماد الإرشادات لمواءمة جميع موضوعات ICH الجديدة ومساهمة خبراء المؤسسة.

وتضمنت الورشة عددًا من المحاضرات، منها محاضرة حول التغييرات بعد تسجيل المستحضرات الدوائية وتأثيرها على الفعالية والمأمونية خلال دورة حياة المستحضر و ICH Q 12 وآلية تطبيقها ضمن تعليمات المؤسسة الخاصة بالتغييرات على الأدوية بعد تسجيلها وانعكاسها على تقييم التغييرات قدمتها رئيس قسم تسجيل الأدوية الكيميائية الدكتورة شذى زياد القرعان.

ومحاضرة حول تعليمات ICH Q9-Q10 الخاصة بنظام إدارة مخاطر الجودة ونظام الجودة في الصناعة الدوائية قدمتها رئيس شعبة الأدوية التي لها مثيل الدكتورة يمن حمد.

وتضمنت الورشة التي أدارت جلساتها رئيس شعبة التكافؤ الحيوي – منسق ICH لدى المؤسسة الدكتورة إيناس حجه جلسات نقاشية لتبادل الخبرات العملية ومناقشة آلية تطبيق هذه الأدلة الإرشادية، وفرص التحسين الممكنة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتأتي الورشة استكمالًا لسلسلة من الورشات التدريبية وآخرها ورشة استهدفت الهيئات التنظيمية، وذلك استمرارًا لالتزام المؤسسة بتعزيز الشراكة مع القطاع الدوائي في مجال التطبيق العملي الفعّال لمبادئ الجودة وإرشادات الـ ICH، بما يواكب التطورات العلمية والتنظيمية العالمية.