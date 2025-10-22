بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

القوات المسلحة تجلي الدفعة الثالثة عشر من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

3 ساعات ago
القوات المسلحة تجلي الدفعة الثالثة عشر من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، الدفعة الثالثة عشر من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي أطلقتها المملكة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.
وضمت الدفعة 12 مريضاً و38 مرافقاً، إذ سيتم علاجهم داخل المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
ومنذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي، استقبل الأردن 799 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 232 مريضاً و567 مرافقاً، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج.
يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي ينفذها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي، حيث تواصل القوات المسلحة عملها الإنساني بإجلاء المصابين وتقديم المساندة الإنسانية والطبية لهم في مختلف الظروف


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025