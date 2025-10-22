القوات المسلحة تجلي الدفعة الثالثة عشر من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، الدفعة الثالثة عشر من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي أطلقتها المملكة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وضمت الدفعة 12 مريضاً و38 مرافقاً، إذ سيتم علاجهم داخل المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ومنذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي، استقبل الأردن 799 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 232 مريضاً و567 مرافقاً، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج.

يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي ينفذها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي، حيث تواصل القوات المسلحة عملها الإنساني بإجلاء المصابين وتقديم المساندة الإنسانية والطبية لهم في مختلف الظروف