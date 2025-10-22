نمندوباُ عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي أبو الغنم والمبيضين والجندي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر أبو الغنم والمبيضين والجندي.

*ففي منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور المهندس زيد سلامة أبو الغنم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الغنم، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مأدبا حسن الجبور.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالكريم عبده يوسف المبيضين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المبيضين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

*وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم اللواء المتقاعد عصام عبدالمجيد الجندي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم آل الجندي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء أمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.