بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

نمندوباُ عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي أبو الغنم والمبيضين والجندي

3 ساعات ago
نمندوباُ عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي أبو الغنم والمبيضين والجندي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر أبو الغنم والمبيضين والجندي.

*ففي منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور المهندس زيد سلامة أبو الغنم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الغنم، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مأدبا حسن الجبور.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالكريم عبده يوسف المبيضين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المبيضين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

*وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم اللواء المتقاعد عصام عبدالمجيد الجندي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم آل الجندي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء أمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025