بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

6 ساعات ago
ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي (مغوار الجبل) الذي نفذته كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، إحدى وحدات قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع التمرين، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد اللواء، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول مجريات ومراحل تنفيذ التمرين، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية.
وتضمن التمرين استخدام الطائرات المسيرة للتعامل مع الأهداف، ‏والرماية من الطائرات العمودية، ورماية قناصين باستخدام‏ أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتنفيذ عمليات تزويد في مناطق جبلية، ونزول مقاطع صخرية، إضافة إلى إخلاء طبي جوي أرضي.
وأشاد سمو ولي العهد بالمستوى الاحترافي للمشاركين ودقتهم في إصابة الأهداف والتعامل مع الظروف المختلفة للتمرين، وبالمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو الكتيبة.
واطلع سموه على معرض للأسلحة والمعدات الإلكترونية الحديثة والآليات المستخدمة في الكتيبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025