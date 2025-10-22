ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي (مغوار الجبل) الذي نفذته كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، إحدى وحدات قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع التمرين، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد اللواء، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول مجريات ومراحل تنفيذ التمرين، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية.

وتضمن التمرين استخدام الطائرات المسيرة للتعامل مع الأهداف، ‏والرماية من الطائرات العمودية، ورماية قناصين باستخدام‏ أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتنفيذ عمليات تزويد في مناطق جبلية، ونزول مقاطع صخرية، إضافة إلى إخلاء طبي جوي أرضي.

وأشاد سمو ولي العهد بالمستوى الاحترافي للمشاركين ودقتهم في إصابة الأهداف والتعامل مع الظروف المختلفة للتمرين، وبالمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو الكتيبة.

واطلع سموه على معرض للأسلحة والمعدات الإلكترونية الحديثة والآليات المستخدمة في الكتيبة.