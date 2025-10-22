بنك القاهرة عمان
بلدية جرش تطلق مشروع الخرائط الذكية لشبكات تصريف مياه الأمطار

22 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أطلقت بلدية جرش الكبرى مشروعاً نوعياً لإنشاء خرائط ذكية لشبكات تصريف مياه الأمطار بهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز العمل المؤسسي القائم على البيانات الدقيقة والتخطيط المُمنهج.
وأكد رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة المدينة على مواجهة الطوارئ المناخية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن البلدية تعمل لضمان أعلى درجات الكفاءة لشبكات تصريف مياه الأمطار وتوفير بيئة آمنة ومستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية لتكامل أعمال البنية التحتية وتفادي أي تعارض ميداني أو فني، مبيناً أنه يشكل نقطة تحول في إدارة شبكة تصريف مياه الأمطار ويمهد لمرحلة جديدة من الجاهزية والاستدامة في مواجهة التحديات المناخية.
وقال المشرف على المشروع المهندس مالك القادري، إن المبادرة تهدف إلى توثيق جميع مواقع مناهل تصريف مياه الأمطار بدقة عالية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والإحداثيات الميدانية ما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مكانية متكاملة تمكن من متابعة الشبكة والتخطيط لأعمال الصيانة والتطوير بشكل علمي ومدروس.
وأضاف القادري أن المشروع سيساعد في تحديد النقاط الحرجة ومراقبتها لضمان انسيابية تدفق المياه خلال فترات الهطول الغزير فضلاً عن دعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المختصة بالاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة.


