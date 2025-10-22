بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن تختتم تحدي أورنج الصيفي 2025 بمشاريع شبابية مبتكرة

22 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن فعاليات الموسم الرابع من تحدي أورنج الصيفي 2025 تحت عنوان Startup4Good، والذي أقيم في قرية أورنج الرقمية، بالشراكة مع Meta، وخدمات أمازون السحابية AWS، وجمعية هاشغراف، ودار بلوكتشين. وبمشاركة مجموعة من الطلبة والشباب الرياديين الذين قدّموا حلولاً مبتكرة في مجالات متنوعة مثل تقنيات إنترنت الأشياء، السلامة المهنية، المدن الذكية، وإتاحة الوصول لذوي الإعاقة البصرية.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاض المشاركون تجربة عملية متكاملة شملت التدريب العملي، الإرشاد المتخصص، والعمل الجماعي ضمن بيئة داعمة في مرافق مركز أورنج الرقمي، الذي يضم ملتقى الابتكار، مختبر التصنيع الرقمي، مدرسة البرمجة، وBIG by Orange. وقد مثّلت هذه التجربة خطوة هامة في صقل مهارات الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وقبيل الإعلان عن المشاريع الفائزة، عرضت الفرق المشاركة مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، التي اعتمدت معايير تقييم واضحة شملت الابتكار، الجدوى التقنية، الأثر الاجتماعي، وإمكانية تطبيق الحلول في السوق. وقد عكست هذه العروض روح الإبداع والريادة لدى الشباب، وجسدت قدرة أورنج على تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الحلول التي تحدث أثر إيجابي على المجتمع عبر تعزيز الابتكار الرقمي، تحسين جودة الحياة، ودفع التحول في القطاعات الحيوية.
حيث حصل على المركز الأول مشروع Safeguard الذي يوفر أجهزة سلامة عامة ذكية لمواقع العمل مع مراقبة حيّة وإعداد تقارير شاملة عن الفريق، مما يرفع مستويات السلامة المهنية. أما المركز الثاني فكان من نصيب مشروع Massar، روبوت ذكي لرسم خطوط الشوارع ومواقف السيارات بسرعة ودقة أكبر، بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل من الطرق التقليدية. فيما نال مشروع NOOR على المركز الثالث، جهاز يتيح للمكفوفين القراءة والتلخيص وتدوين الملاحظات بشكل مستقل، معزّزاً من فرصهم التعليمية والعملية.
وأكدت أورنج الأردن خلال الحفل الختامي التزامها الراسخ بدعم الشباب وتمكينهم، انسجاماً مع نهجها القائم على الالتزام بالوعود وتحقيقها، والعمل وفق أسس مسؤولة وأخلاقية تعكس مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول في المملكة، مع ترسيخ الابتكار طويل الأمد وربط المبادرات الريادية بالمسؤولية المجتمعية.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


