هولندا: سنوقع اتفاقية مع الأردن بقيمة 31 مليون دينار لدعم مشاريع تحلية مياه

وطنا اليوم:كشف وزير خارجية مملكة هولندا، ديفيد فان فيل، الأربعاء، عن توجه توقيع اتفاقية جديدة مع الأردن بقيمة 31 مليون دينار أردني لتعزيز مشاريع تحلية المياه في العقبة.

وأكّد فان فيل، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في عمّان، التزام هولندا بتقديم 100 مليون يورو أخرى للتعاون الاقتصادي مع الأردن للسنوات المقبلة.

وبين أنّ هولندا ستعمل مع مؤسسات أردنية تجارية واقتصادية لخلق فرص جديدة للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، قائلا: “نرغب في تعزيز جهودنا المتعلقة بالهجرة واستقبال اللاجئين، ودعم الأردن في دورها البارز في استضافة اللاجئين”.

وأشار إلى أن التعاون سيتوسع في مجال إدارة المياه، مشيرا إلى الخبرات الهولندية التي يمكن أن تسهم في تحسين إدارة المياه في الأردن.

وأكّد عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تربطهما علاقات دبلوماسية تمتد لـ 75 عاما، لافتا إلى أن العلاقات ستشهد المزيد من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الهولندي إنّ الأردن لعب دورا مهما في تعزيز فرص السلام في قطاع غزة، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو تقديم المعونات الإنسانية.

وأضاف: “من المهم أن يستمر وقف إطلاق النار وأن يلتزم الطرفان (إسرائيل وحركة حماس) بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها”، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.

وبين أن جميع الدول الإقليمية ستكون لها علاقة في المرحلة المقبلة، داعيا إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم إعادة البناء لأهالي غزة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت في القطاع.

وأعرب فان فيل عن شكره للأردن لاستقبالها عددا كبيرا من أطفال قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، معتبرا ذلك دليلًا على الجهود الإنسانية.

وأشار فان فيل إلى أن هناك قنوات عديدة مشتركة بين المملكتين، وستستمر هذه القنوات في تعزيز التعاون في مجالات متعددة.