المياه تبدأ بمناقشة إجراءات انضمام الاردن لاتفاقية هلسينكي

22 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:عقدت وزارة المياه والري عدة اجتماعات في جنيف خلال الفترة من ١٣-١٥ تشرين الأول الحالي لتعزيز التعاون الدولي للمياه المشتركة وإيجاد الحلول الرامية لحماية مصادر المياه والأحواض المائية المشتركة ضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الاردن لاتفاقية المياه ( اتفاقية هلسينكي).
وعقدت الاجتماعات على المستوى الدولي بالتنسيق مع سعادة السفير في المندوبية الدائمة للمملكة الاردنية الهاشمية في جنيف سعادة الدكتور أكرم الحراحشة بمشاركة فريق سكرتاريا الامانة العامة لاتفاقية المياه وأعضاء من اللجنة الاقتصادية لأوروبا والوكالة السويسرية للتنمية بالإضافة الى ممثلين عن الوفد العراقي والوفد اللبناني المشاركين لمناقشة إجراءات الانضمام للاتفاقية ، وتأتي هذه الاجتماعات لتأكيد موقف الاردن في دعم الحقوق الدولية وبيان دوره في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات بكفاءة وفاعلية.


