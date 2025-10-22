بنك القاهرة عمان
الحدادين: المطلوب من النواب أداء بحجم الوطن ومسؤولية بحجم المرحلة

22 أكتوبر 2025
وطنا اليوم – قال المحامي أكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، إن المرحلة المقبلة التي يبدأ فيها مجلس النواب دورته العادية الثانية تقتضي من جميع الأعضاء أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية والسياسية، وأن يضعوا المصلحة العليا للوطن والمواطن فوق أي اعتبار آخر.

وأكد الحدادين أن التحديات التي تواجه الأردن داخلياً وخارجياً تتطلب من مجلس النواب أن يكون شريكاً فاعلاً في صناعة القرار الوطني، من خلال تشريعات نوعية، ورقابة حقيقية، ومواقف تنطلق من ثوابت الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية الحكيمة.

وأضاف أن الأردنيين يتطلعون إلى مجلس نواب قوي في مواقفه، متوازن في طرحه، قريب من نبض الشارع، ومدافع عن الحقوق والمكتسبات الوطنية، لا إلى مجلس يغلب عليه الصمت أو المجاملة أو الحسابات الشخصية.

وشدد الحدادين على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يسير بخطى واثقة نحو الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات، مما يتطلب من أعضاء المجلس أن يكونوا عند مستوى تطلعات القيادة والشعب في الأداء والموقف والمسؤولية، وأن يثبتوا أن البرلمان هو صوت الوطن لا صوت الفرد


