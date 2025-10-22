بنك القاهرة عمان
عودة سردين الميلو الى الاسواق المحلية

22 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:عاد منتج سردين “ميلو” إلى رفوف المتاجر في الأردن بعد فترة انقطاع أثارت تساؤلات وحنين الكثير من الأردنيين، خصوصاً من اعتادوا على وجوده كجزء أساسي من وجباتهم اليومية بسبب جودة المنتج .
وكان أردنيون اشتكوا من اختفاء المنتج لفترة طويلة، وعبروا عن انزعاجهم من غيابه، معتبرين ذلك خسارة لمنتج ارتبط بذاكرة أجيال من العائلات الأردنية، سيما ذات الدخل المحدود، التي لطالما اعتمدت عليه كوجبة غذائية سهلة وسريعة ومفيدة .
ويُعد سردين ميلو من المنتجات المعلبة الشهيرة، من إنتاج شركة مغربية، ويتميّز بجودته العالية ومذاقه الفريد، ما جعله الأكثر طلباً في السوق الأردني لسنوات طويلة.
عودة ميلو تُعد بمثابة استعادة لقطعة من الذاكرة الشعبية الأردنية، واستدراجها مهما لمنتج طالما كان خياراً غذائياً مفضلاً لدى فئات واسعة من المستهلكين.


